İZBB yine satıyor!

Bünyesinde çalışan şirket personellerinin toplu sözleşmeden kaynaklı geriye dönük alacaklarını zamanında yatırmadığı için 23 bin işçinin protestosuna sahne olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, içine düştüğü borç batağından kurtulmak için mülkiyeti kendisine ait taşınmazları bir bir elden çıkarmaya devam ediyor. Son iki yılda 1000’ün üzerinde konut ve arsayı deyim yerindeyse haraç mezat satan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cemil Tugay’ın talimatı ile şimdi de Konak ilçe sınırları içinde yer alan Halkapınar semtinde 1455 metrekare büyüklüğündeki arsa ve evi satışa çıkardı. 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek satış belirlenen muhammen bedel üzerinden gerçekleşirse belediyenin kasasına 170 milyon 320 bin 410 TL kaynak aktarılacak.

İzmir'de içine düştükleri borç batağından kurtulmak için elinde avucunda ne varsa satan CHP'li ilçe belediyelerine İzmir Büyükşehir Belediyesi de eklendi.

YİNE SATIYOR

31 Mart 2024'te gerçekleşen yerel seçimlerden bu yana mülkiyeti belediyeye ait 1000'e yakın taşınmazı haraç mezat elden çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi içine düştüğü darboğazdan kurtulmak için çareyi mülkiyeti kendisine ait taşınmazları bir bir elden çıkarmakta buldu. Geçtiğimiz aylarda art arda meclisinden borçlanma yetkisi isteyen İZBB şimdi de mülkiyeti kendisine ait Halkapınar semtindeki arsayı satış listesine koydu.

SATIŞ GERÇEKLEŞİRSE KASAYA 170 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan satış ilanına göre İZBB, Konak ilçesi sınırları içinde yer alan Halkapınar semtindeki ev ve arsanın kendisine ait olan bin 455,73 metrekarelik kısmını satışa çıkardı. Merkezi iş alanı imarlı gayrimenkullerin muhammen bedeli 170 milyon 320 bin 410 TL olarak belirlendi.

İHALE 25 ARALIK'TA

İZBB tarafından yayınlanan ihale duyurusuna göre satış ihalesi 25 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'de yapılacak.

DAHA ÖNCE DE SATIŞA ÇIKMIŞTI

Toplam yüzölçümü 6 bin 53,68 metrekare olan taşınmazın 1.455,73 metrekarelik hissesi satışa konu edilirken; söz konusu taşınmaz daha önce de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kapalı teklif usulüyle satış ihalesine çıkarılmış fakat satışı gerçekleşmemişti.

