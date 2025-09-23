İZBB’de binlerce işçi topun ağzında

Göreve geldiği 31 Mart 2024 tarihinden bu yana verdiği tartışmalı kararlarla işçi ve memuru defalarca sokağa döken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yeni bir tartışmalı kararın altına daha imza attı.

ŞİRKETLERİNE İADE EDİLDİLER

Tugay'ın talimatı ile ilk etapta 30'u güvenlik görevlisi toplam 126 işçi kadrolarının bulunduğu belediye şirketlerine iade edilerek süresiz olarak ücretsiz izne çıkarıldı. Şirkete iade gerekçesi olarak da performans ve verimlilik gösterildi.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDI

Büyükşehir Belediyesindeki işçi kıyımı bununla da sınırlı kalmadı. İsmini vermek istemeyen bir güvenlik personeli, "Şu an 530 güvenlik görevlisi şirketine iade edildi. 145 temizlik personeli ve 3 bin ofis çalışanının da çıkarılacağı söyleniyor" iddiasında bulundu.

BİRÇOK HİZMET AKSIYOR

Personelin aktardığına göre belediyede geceleri bazı birimlerin kapatılması gündemde. Cemevleri, mezbahalar, Kiliseler, Masalevi ve farklı birimlerin geceleri kapatılmasıyla hizmetlerin aksadığı ve güvenlik personellerinin olmamasıyla vatandaşların mağduriyet yaşadığı öne sürüldü. Güvenlik görevlisi, "Geceleri cemevlerinde güvenlik yok. Cenaze geldiğinde insanlar cenazelerini koyamıyor. Belediyenin mezbahasında tonlarca et var, elektrik kesildiğinde sabaha kadar bozulma riski var" dedi.

KIDEMLİLER HAVUZDA BEKLETİLİYOR

Açığa alınan işçilerin 'havuz sistemi' adı altında belirsizliğe sürüklendiğini belirten personel, "Şu anda çalışmıyoruz, başka bir işe de giremiyoruz. Havuzda bekletiyorlar ama ne kadar süreceği belli değil. Sorunlu çalışanlar değil, 10–15 yıldır görev yapanlar çıkarılıyor. 5–6 ay önce işe girenler ise kalıyor" diye konuştu.