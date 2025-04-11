İZENERJİ’de greve doğru: 11. Oturumda da anlaşma sağlanamadı

Geçtiğimiz haftalarda ilçe belediyelerinde yaşanan maaş krizinden sonra bir kriz de İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzenerji şirketinde patlak verdi. Belediye şirketinde örgütlü olan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 ve 9 No'lu şubelerle işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodemsen arasında dün yapılan son toplantıda da anlaşma sağlanamadı. Sodemsen'in yüzde 26.19'luk maaş artış teklifi örgütlü sendika tarafından ret edildi. Görüşme sonrası kapı önünde bekleyen işçilere açıklama yapan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül toplantıda 4 maddenin bazı değişiklikler yapılarak kabul edildiğini söyledi.

BİZİM AÇIMIZDAN TEKLİFİN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ YOK

İşverenin oturumda yüzde 26.19'mluk bir teklif sunduğunu belirten Gül: "Bu teklif tüm ücretler için geçerli. Bu teklifin bizim açımızdan geçerli olmadığını ve kabul edilebilir olmadığını dile getirdik. Diğer şirketlerle arasındaki uçurum farkı kapanmadan, eşitlik sağlanmadan TİS'in masada bitmeyeceğini kendilerine dile getirdik. Yüzde 26,19'la ücret eşitliği sağlanmıyor. " diye konuştu.

MORAL BOZUKLUĞUNA KAPILMAK YOK

Bir takım moral bozukluklarının yaşanmış olabileceğini belirten Gül: "Ama şunu unutmayın ki bizim toplu iş sözleşmesi mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Baktığımızda biri yerde 1730 TL yövmiye varken bugün teklif edilen yüzde 26.19'luk artış ile yövmiyelerimiz A Grubu için 1425 TL, B Grubu 1472 TL, C Grubu 1503 TL, D Grubu 1549 TL oluyor. Bu rakamların bizim tarafımızda kabul edilebilir bir yanı yok. Mücadelemiz devam edecek. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Kazanan biz olacağız" diye konuştu.

Gül, bir sonraki oturumun önümüzdeki hafta perşembe günü gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.