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Giriş Tarihi: 11.2.2024 12:15

İzinde kaza yapmıştı: Ağır yaralanan asker kurtarılamadı...

Vatani görevini yaparken izinli olarak memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine giden ve dün geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Mustafa Karataş (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
İzinde kaza yapmıştı: Ağır yaralanan asker kurtarılamadı...

Feci kaza, dün sabah saatlerinde Beypazarı-Başağaç yolunda meydana geldi. Beypazarı yönüne giden Mustafa Karataş'ın hakimiyetini kaybettiği 06 CBD 226 plakalı otomobil, takla attı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Karataş ağır yaralandı. Karataş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Karataş, doktorların müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Karataş'ın vatani görevini yaptığı ve izinli olarak memleketinde bulunduğu öğrenildi.

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İzinde kaza yapmıştı: Ağır yaralanan asker kurtarılamadı...
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