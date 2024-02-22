İzinsiz paylaşılan fotoğrafa 2 yıl hapis cezası

Avukat Sedef Ünal, bir etkinlik fotoğrafını, Facebook'ta paylaştı. Bir başka avukat Serhat Sinan Kocaoğlu ise söz konusu fotoğrafa hakaret ve taciz içeren yorumlarda bulundu. Avukat Ünal, Kocaoğlu'ndan şikâyetçi oldu. 9 yıldır süren hukuk mücadelesinde Kocaoğlu, hem "hakaret" suçundan adli para cezasına hem de "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma" suçundan 2 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. 2015 yılında Kocaoğlu, Ünal'ın etkinlik fotoğrafını izin almadan Facebook'taki sayfasında paylaştı. Ünal, olayı yargıya taşıdı. Yargılama sonrası Kocaoğlu, 7 bin 875 lira adli para cezasına çarptırıldı. Konu bu kez de Yargıtay'a taşındı. Yargıtay'dan ise yeniden yargılama çıktı. Mahkeme bozma kararının ardından yeniden yargılama yaptı ve sanık Serhat Sinan Kocaoğlu'nun, Sedef Ünal'ın kişisel veri niteliğindeki fotoğraflarını suç işleme maksadıyla paylaştığını belirtti. Mahkeme "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma" suçundan 2 yıl hapsine karar vererek cezayı ertelemedi.