İzmir Buca’da yangın! Küçük Eymen kurtarılamadı

Olay İzmir'in Buca İlçesine bağlı Göksu Mahallesindeki 4 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Evde yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, yapılan incelemede down sendromlu Eymen A.Ç.'nin (11) hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi, yanan evde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇABALARI SONUÇSUZ KALMIŞ

Yangın sırasında evde bulunan anne Emine Ç'nin (54), yemek yaptığı sırada oğlunun çakmak ve mumlarla oynaması sonucu yangının çıktığını, çocuğunu odadan çıkarmaya çalıştığını ancak alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle başarılı olamadığını ifade ettiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Annenin, 14 yaşındaki diğer çocuğuyla birlikte evden dışarı çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.