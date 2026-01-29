Haberler Yaşam Haberleri İzmir Buca’da yangın! Küçük Eymen kurtarılamadı
İzmir Buca'da yangın! Küçük Eymen kurtarılamadı

İzmir'in Buca ilçesinde bir evde çıkan yangında, down sendromlu 11 yaşındaki Eymen A.Ç alevlerin arasında kaldı. 54 yaşındaki anne Emine Ç’nin oğlunu alevlerden kurtarma çabaları sonuç vermeyince küçük Eymen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay İzmir'in Buca İlçesine bağlı Göksu Mahallesindeki 4 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Evde yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, yapılan incelemede down sendromlu Eymen A.Ç.'nin (11) hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi, yanan evde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın sırasında evde bulunan anne Emine Ç'nin (54), yemek yaptığı sırada oğlunun çakmak ve mumlarla oynaması sonucu yangının çıktığını, çocuğunu odadan çıkarmaya çalıştığını ancak alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle başarılı olamadığını ifade ettiği öğrenildi.

Annenin, 14 yaşındaki diğer çocuğuyla birlikte evden dışarı çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

