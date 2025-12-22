İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuku askıya aldı: Kaymakamlık tahliye yapamaz dedi, belediye zor kullanarak girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şafak baskını öncesi Karabağlar Kaymakamlığına tahliye talebi ile başvuruda bulunduğunu belirten kooperatif yönetimi, bu talebin kaymakamlıkça alanda fuzuli bir işgal olmadığı gerekçesi ile kesin bir dille ret edilmiş olmasına rağmen İZBB'nin tahliye işlemini gerçekleştirdiğini belirtti. Kooperatif yönetimi yaptığı yazılı açıklamada: "Yapılan işlem bir 'idari tahliye' değil, Kaymakamlık kararına rağmen gerçekleştirilen hukuka aykırı bir fiili müdahale ve el koyma eylemidir." İfadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta Cuma günü Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere mahallesi sınırları içinde yer alan S.S. İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi'nin şantiyesine polis eşliğinde baskın düzenledi.

İZBB ŞAFAK BASKINI YAPTI

İZBB'nin hukuka aykırı tahliye işlemi gerçekleştirdiğini öne süren kooperatif yönetici ve üyeleri ile belediye zabıtası arasında tartışma çıktı. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı şantiyede kooperatif mağdurları kendilerini şantiye sahası içinde yere alan yönetim binasına kilitleyerek tahliyeye karşı koymak istese de durum değişmedi.

POLİS ZORUYLA TAHLİYE EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesinin zorla tahliye işlemine tepki gecikmedi. S.S. İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak tahliye adı altında yapılan işlemin aslında zorla el koyma olduğunu belirtti.

YAPILAN İŞLEM HUKUK DEVLETİ İLKESİYLE BAĞDAŞMIYOR

219 Aralık Cuma günü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Uzundere'deki şantiyede gerçekleştirilen sözde tahliye işleminin hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan ve kamu vicdanını yaralayan "fiili müdahale" olduğunu belirten kooperatif açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB), şantiye sahamızın tahliyesi için Karabağlar Kaymakamlığına başvurmuş; ancak Kaymakamlık Makamı 17 Aralık 2025 tarihli kararıyla bu talebi kesin olarak reddetmiştir. Devletin Mülki Amiri; alanda fuzuli işgal olmadığını, taraflar arasında sözleşme ve devam eden yargı süreci bulunduğunu, dolayısıyla idari yoldan tahliye yapılamayacağını açıkça belirtmiştir. Buna rağmen; İBB ve İzbeton yetkilileri, devletin bu kesin kararından sadece 2 gün sonra, ellerinde hiçbir mahkeme kararı olmadan, kalabalık bir grup ve iş makineleriyle şantiyemize girmiştir. Yapılan işlem bir "idari tahliye" değil, Kaymakamlık kararına rağmen gerçekleştirilen hukuka aykırı bir fiili müdahale ve el koyma eylemidir." İfadelerini kullandı.

GERÇEKLERİ ÇARPITMA ÇABASI

İZBB yönetiminin, kendi yönetimsel kusurlarını örtmek için Kooperatifi 'kamu zararına sebep olmakla' suçladığına dikkat çeken yönetim: "Ancak bu iddia, gerçekleri çarpıtma çabasından ibarettir. Zira 40 aylık inşaat süresinin 28 ayı, İzbeton'un ruhsat süreçlerindeki ağır ihmali ve yavaşlığı yüzünden kaybedilmiştir. Dahası, sözleşmeyi haksız yere feshettikleri 23 Temmuz 2024 tarihinden, yeni ihale yaptıkları 24 Ekim 2025 tarihine kadar tam 15 ay boyunca şantiyede çivi dahi çakılmamış, inşaatlar atıl bırakılmıştır. İZBB'nin bu 15 aylık bekleme süreci nedeniyle, hak sahiplerine ödenen 93 Milyon TL kira yardımı kamu zararı olarak haneye yazılmıştır. Bu zararın sorumlusu hakkını arayan kooperatifimiz değil, süreci kilitleyen İZBB bürokrasisidir. Gelinen noktada; 1,5 yıl bekleyen İZBB yönetimi, birdenbire 'acil durumlar' için öngörülen 21/b (Pazarlık Usulü) maddesine sığınarak, şeffaflık ilkesinin tartışmalı olduğu bir yöntemle işi ihale etmiştir. Kooperatifimizin bu ihaleye karşı açtığı dava İdare Mahkemesi'nde devam ederken ve yürütmeyi durdurma kararı çıkması muhtemelken; şantiyeye yangından mal kaçırır gibi girilmesinin amacı, inşaatı başlatmak değil, sahadaki hukuki delilleri karartmak ve bir "oldu bitti" yaratmaktır." İfadelerine yer verildi.

700 AİLE MAĞDUR

Açıklamanın son bölümünde ise "Bizler, İBB Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın "Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz" sözüne güvenerek yola çıkan 700 mağdur aileyiz. Ancak bugün gördüğümüz muamele, mağduriyetin giderilmesi değil, dişimizden tırnağımızdan artırdığımız mallarımızın sokağa atılmasıdır. Devlet adabına yakışmayan bu yöntemle şantiyemize giren, Kaymakamlık kararını tanımayan ve mülkiyet hakkımızı ihlal eden tüm sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Belediyenin yarattığı kamu zararını bize fatura etmesine asla izin vermeyeceğimizi ve hukuk mücadelemizin, son üyemiz evine kavuşana kadar kararlılıkla süreceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."