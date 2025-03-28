İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan örnek proje: Yükümlülerden 2 bin kişiye iftar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geliştirilen proje kapsamında, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılay arasında imzalanan protokol çerçevesinde 16 yükümlü ve aşçılarla günlük 2 bin kişilik iftar yemeği hazırlanıyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının bahçesinde kurulan iftar çadırlarında yapılan organizasyonla, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün hazırladığı aşçı yardımcılığı kurs programına dahil edilen yükümlüler, mesleki bilgi ve becerilerini artırarak iş gücüne de katılmaya hazırlanıyor. Yükümlüler tarafından hazırlanan yemekler Türk Kızılay tarafından belirlenen 5 ilçe ve 10 noktada vatandaşlara dağıtılıyor.

HEM MUTLU OLUYORLAR HEM DE KENDİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR

Etkinlik sonunda projeyle ilgili açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Vatandaşlarımız, yükümlüleri burada görünce takdir ediyorlar. İnsanlar faydalı alanlarda çalıştırıldığı zaman mutlu oluyorlar. Onlar toplumumuzun bir parçası. İyileştirmenin toplum içinde olması, toplumumuzla beraber olması lazım. Onlar buradaki faydalı çalışmalara katkı sağlayarak hem mutlu oldular hem de kendilerini geliştirdiler. Öğrenmenin, yetişmenin ve gelişmenin de önemli bir aşamasını burada, denetimli serbestlik bünyesinde yaşamış oldular. Yükümlüler, yemeklerin hazırlanmasından dağıtılmasına kadar katkı sundu" dedi.

BAŞSAVCI YELDAN TEŞEKKÜR BELGESİ SUNDU

Yeldan, etkinliğin sonunda yükümlülere "teşekkür belgesi" sunarken bugün hazırlanan yemeklerin bedelinin de adliyede görevli hakim, savcı ve personelce karşılandığını söyledi.