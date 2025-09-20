İzmir Karabağlar’da CHP’li 9 meclis üyesi istifa etti! Çoğunluk Cumhur İttifakı’na geçti

İzmir'in Karabağlar ilçe örgütünün seçilmesi için başlayan kongreye gölge düştü. Kongre öncesi ilçe başkanlığı için mevcut İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ekincan Aksoy yarışacağı belirtilirken, sabah saatlerinde ilginç bir gelişme yaşandı. Aksoy, baskılar nedeniyle adaylıktan çekildi. Yaşananlara tepki gösteren 9 CHP'li belediye meclis üyesi de partide istifa etti. Meclis üyeleri istifaya gerekçe olarak CHP Genel Merkezi'nin antidemokratik uygulamalarını gösterirken, bir de basın açıklaması yaptı.

ADAY ÇEKİLMEYE MECBUR BIRAKILDI

9 CHP'li belediye meclis üyesinin yaptığı, Karabağlar İlçe Başkanlığı seçiminde demokrasiyi katletmek pahasına adaylara baskı kurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Aday geri çektirilerek örgütün en temel hakkı olan seçim hakkı üyelerin elinden alınmıştır. Bu antidemokratik süreç, partimizin öz değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Biz Karabağlarlı 9 belediye meclis üyesi, partimizden; ilçe kongresine Genel Merkez tarafından yapılan bu antidemokratik müdahaleler sonucunda, içimiz kan ağlaya ağlaya istifa ediyoruz. Ancak şunun altını önemle çiziyoruz: Kesinlikle hiçbir partiye geçmeyeceğiz, bu söz konusu dahi olamaz" vurgusu yapıldı. Meclis üyelerinin yaptığı açıklamanın devamında ise, "Bu diktatör anlayışa karşı susmayacağız. Demokrasiye sahip çıkmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.