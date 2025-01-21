CHP’de grev krizi büyüyor: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ardından şimdi de Karabağlar!

İzmir'de Buca ve Bayraklı Belediyelerinden sonra şimdi de grev çanları CHP'li Karabağlar Belediyesi için çalmaya başladı. CHP'li Karabağlar Belediyesi ile belediye şirketi Karbel'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

SON TEKLİF DE KABUL GÖRMEDİ

Önceki gün sendika ile işveren adına toplu iş sözleşmesini yürüten Sodem Sen arasında gerçekleştirilen 4. Toplantıdan da sonuç çıkmadı. Önceki gün sabah saat 11.00'da başlayan görüşme öğleden sonra sonuçlandı. İşveren maaş artış oranı teklifini yüzde 24.9'dan yüzde 26.80'e çıkardı. Fakat işçilerin örgütlü olduğu sendika bu teklifi de geri çevirdi.

GÖZLER BUGÜNKÜ TOPLANTIDA

Şimdi tüm gözler bugün yani 21 Ocak Salı günü yapılacak toplantıya çevrildi. Sabah saat 11.00'da başlayan görüşmelere sendika yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay'da girecek. Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanmazsa belediye şirketi Karbel bünyesinde görev yapan işçiler 23 Ocak'ta greve gidecek.

ANLAŞMA OLMAZSA KARABAĞLAR'DA HAYAT DURACAK

Grevle birlikte İzmir'in en kalabalık ilçelerinden birisi olan Karabağlar'da belediyecilik hizmetleri bakımından hayat resmen duracak. Cadde ve sokaklardaki çöpler toplanmayacak, ilçe genelinde yürütülen asfaltlama ve yol yapım çalışmaları duracak. İlçe sınırları içinde yer alan ve Karabağlar Belediyesinin sorumluluğunda olan park ve bahçelerde temizlik işlemi yapılmayacak, yeşil alanlar sulanmayacak. Belediyenin farklı birimlerinde büro elemanı olarak çalışan sendika üyelerinin de iş bırakması ile birlikte belediyedeki bürokratik işleyiş de grevden olumsuz yönde etkilenecek.