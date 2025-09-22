İzmir Körfezi’nde balık ölümleri sürüyor! İZSU bakıyor balıklar bir bir ölüyor

Balık ölümlerinin azaltmak amacıyla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) bağlı Meltem İzmir gemisi, Bayraklı sahilinde pompalarla denizden çektiği suyu püskürterek sudaki oksijen oranını artırma çalışması yürüttü.

DENİZ KENARINDA DOLAŞAMIYORUZ

Öte yandan geçtiğimiz yıl yaşanan toplu balık ölümlerinin bu yılda devam ediyor olması ailesi ile birlikte sahil kenarında dolaşan vatandaşların da tepkisine neden oldu. Özellikle Bayraklı sahilinde balık ölümlerinin daha fazla yaşandığını belirten vatandaşlar: "Sahilde kötü koku var. Son zamanlarda bakımsızlık, pis suların akması nedeniyle körfez yeniden kirlendi. Oksijen verilerek çözüm üretilmeye çalışılıyor ama faydası olur mu? Ne kadar faydası olur? Çünkü önce denizin temizlenmesi lazım." Diye konuştu.

PİS KOKU YAYILIYOR

Bölgede rüzgarsız ve sıcak günlerde koku sorununun da yaşandığını ifade eden vatandaşlar, "Koku, Bayraklı'da gökdelenlerin yoğun olarak bulunduğu Tepekule Mahallesi'ne kadar geliyor. Mahalle olarak şikayet ettik ama ilgilenilmiyor. Bu sadece Bayraklı Belediyesinin değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin sorumluluğunda." diye konuştu.

GÜZELİM KENT MAHVOLMUŞ DURUMDA

Körfeze pis su akışının bir an önce durdurulmasını isteyen vatandaşlar: "Arıtmalar doğru düzgün çalışmıyor. Belediye denetim yapmıyor. Tüm bunlara ilave olarak bu güne kadar balık ölümlerini önlemek için yapılacağı söylenen yatırımlar aradan 1 yıl geçmiş olmasına rağmen bir türlü hayata geçirilmiyor. Artık yeter. Özellikle sıcak havalarda pis koku nedeniyle deniz kenarına yaklaşamıyoruz. Güzelim kent mahvolmuş durumda. İzmir'e bu görüntüler yakışmıyor. Artık ne yapılması gerekiyorsa bir an önce yapılsın. Yeter ki bu ölümlerin ve pis kokunun önüne geçilsin." Diye konuştu.