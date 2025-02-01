İzmir merkezli 13 ilde “HÜCRE-7” operasyonu

Vatandaşları arayarak, kendilerini "uzlaştırmacı avukat, icra memuru" olarak tanıtıp, "Hakkınızda İcra Davası Var" diyerek, uzlaştırma ücreti adı altında para alarak dolandırıcılık yapan şebeke haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında çökertildi.

13 İLDE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Bursa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana olmak üzere 13 ilde operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 88 şüpheli yakalandı. Yalanan şüphelilerden 6'i tutuklanarak ceza evine gönderilirken 27'si adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.