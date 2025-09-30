Haberler Yaşam Haberleri İzmir merkezli 16 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına büyük darbe: 35 gözaltı
Giriş Tarihi: 30.9.2025 10:58

İzmir merkezli 16 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına büyük darbe: 35 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Türkiye genelinde 16 ili kapsayan bu geniş çaplı operasyonda, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

AA
İzmir merkezli 16 ilde FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasına büyük darbe: 35 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları değerlendirilen 42 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İzmir merkezli 16 ilde polis ve jandarmanın terörle mücadele şube müdürlüklerince eş zamanlı yapılan operasyonda, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile askeri okullardan ilişiği kesilen 42 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

Firari 7 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir merkezli 16 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına büyük darbe: 35 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz