İzmir merkezli 3 ilde dev operasyon: Suç örgütü çökertildi! 28 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak ve örgüte yardım etmek', 'Nitelikli yağma', 'Silahla ve birden fazla kişi ile tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarını örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen bir suç yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan araştırma ve delillendirme sonucu liderliğini H.E.'nin yaptığı suç örgütünün, İzmir merkez ile birçok ilçede faaliyet gösterdiği belirlendi.

47 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Şüphelilerin, bazı işletmelerin ortaklıklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçirdiği, mağdurları haraç vermeye zorladığı ve suçtan elde edilen gelirlerin örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına ait banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 18 ayrı örgütsel eylem belirlendi. Ayrıca örgütün başka dosyalar kapsamında 11 üyesinin tutuklu bulunduğu da tespit edildi. Hazırlıklarını tamamlayan polis, bu sabah harekete geçti. İzmir, İstanbul ve Ankara'daki toplam 38 adreste, haklarında gözaltı kararı çıkartılan 47 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir'de suç örgütüne ağır darbe! 28 şüpheli gözaltına alındı | Video