İzmir merkezli iki ilde DHKP/C operasyonu: 27 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt propagandası yapan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik bugün İzmir ve Adıyaman'da eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayınlar, 1 av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 26 tabanca fişeği ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.