İzmir Valisi Süleyman Elban’ın babası Ahmet Elban son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın babası Ahmet Efendi Elban, hayatını kaybetti. Merhum Ahmet Elban için Kırşehir Merkez Ali Çam Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın yanısıra Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek,Aksaray, Kırıkkale, Niğde ve Yozgat valileri,AKP Kırşehir milletvekili Necmettin Erkan, Ağrı Belediyesi eski başkanı Savcı Sayan, İçişleri eski bakanı Osman Güneş, Anayasa Mahkemesi üyesi Recai Akyel, İzmir MHP milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AKP Eskişehir milletvekili Harun Karacan çok sayıda üst düzey yönetici Elban ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ahmet Elban'ın cenazesi, dualarla Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.Vali Süleyman Elban ve ailesi Kırşehir'de taziye dileklerini kabul etti.