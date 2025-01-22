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Giriş Tarihi: 22.1.2025 11:15 Son Güncelleme: 22.1.2025 11:31

İzmir’de 2 arkadaşıyla durağı basan taksici öldürüldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde taksiciler arasında çıkan eski eleman tartışması cinayetle sonuçlandı. Abdullah Altuntaş (31) eskiden kendileriyle çalışan bir şoförü çalıştırdığı iddiasıyla M.A. ve A.K. isimli arkadaşlarıyla birlikte taksici S.A.'nın durağına giderek tartıştı. Çıkan tartışmada S.A. durağa gelen 3 kişiye kurşun yağdırdı. Altuntaş yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de 2 arkadaşıyla durağı basan taksici öldürüldü

Olay, dün akşam Tepeköy Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Altuntaş (31), eskiden kendileriyle çalışan bir sürücüyü çalıştırdığı iddiasıyla M.A. ve A.K. ile birlikte taksici S.A.'nın durağına gitti. Çıkan tartışmada S.A., durağına gelen 3 kişiye kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan mermilerle yaralananlar yere yığılırken, silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alırken, ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişiyi silahla vuran S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralılardan Abdullah Altuntaş doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan M.A. ve A.K.'nin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmir’de 2 arkadaşıyla durağı basan taksici öldürüldü
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