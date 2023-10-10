İzmir’de 2 kişi öldürülmüştü: Sebebi dedikodu çıktı!

12 Şubat günü Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde dağlık alanda Emine Metin adlı kadın, karnından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayet ile ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatılırken, olayın şüphelisinin Fikri Akbaş (46) olduğu öğrenildi. Dağlık alanlarda yaşadığı ve izini kaybettiren katilin 2 Ağustos günü de Karşıyaka ilçesi jandarma bölgesinde Necip Gümüştaş adlı bir vatandaşı da tüfekle öldürdüğü anlaşıldı.