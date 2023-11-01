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Giriş Tarihi: 1.11.2023 10:33 Son Güncelleme: 1.11.2023 10:52

Bakan Yerlikaya: Organizatörlerin her an enselerindeyiz

İzmir’de düzenlenen 'Kalkan' operasyonunda 309 kaçak göçmen ekipler tarafından yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" mesajını verdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bakan Yerlikaya: Organizatörlerin her an enselerindeyiz

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kaçak göçmenlere yönelik 'Kalkan' operasyonu düzenlendi. Düzensiz göç ve kaçak göçmenler ile mücadele kapsamında; 1257 emniyet ve İl Göç İdaresi personeliyle metruk binalarda, park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı. Şehrin çeşitli semtlerinde konuşlandırılan 5 mobil göç noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 309'unun kaçak göçmen oldukları tespit edildi. Göçmenleri ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin bilmesini isterim ki; tek amacımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize suç çeteleriyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektir. İzmir Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce İzmir genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde, metruk binalarda, park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı. Emniyet ve İl Göç İdaresi personelimizin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi. Şehrin çeşitli semtlerinde konuşlandırılan 5 adet Mobil Göç Noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 309'unun düzensiz göçmen oldukları tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi.

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Bakan Yerlikaya: Organizatörlerin her an enselerindeyiz
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