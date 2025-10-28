İzmir’de 37 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aliağa ilçesinin Tek Ağaç mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, 13'ü çocuk 37 düzensiz göçmeni yakaladı.