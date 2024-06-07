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Giriş Tarihi: 7.6.2024 01:03

İzmir'de 70 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen toplam 4 can salı içerisindeki 70 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

DHA
İzmir’de 70 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 18.10'da Karaburun ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 can salı içerisinde bulunan 17'si çocuk 32 kaçak göçmeni kurtardı.

Aynı gün saat 19.35'te, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 can salı içerisinde bulunan 4'ü çocuk 38 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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İzmir'de 70 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
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