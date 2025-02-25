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Giriş Tarihi: 25.2.2025 12:42

İzmir'de acı kaza! Yaşlı çift feci şekilde can verdi!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de acı kaza! Yaşlı çift feci şekilde can verdi!

Kaza, dün akşam 22.00 sıralarında Fazılsay Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kazım Sertdemir (71) kontrolündeki 35 CER 11 plakalı otomobil karşı şeride geçerek R.A (42) yönetimindeki 35 BFB 374 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mehmet Kazım Sertdemir'in hayatını kaybettiği, eşi Seniye Sertdemir (72) ile diğer araçtaki R.A ve H.N.E.'nin (29) yaralandığı belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Seniye Sertdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı.

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İzmir'de acı kaza! Yaşlı çift feci şekilde can verdi!
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