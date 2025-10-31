Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de aile içi kavga faciayla bitti! Sinir krizi geçirip otomobilini ateşe verdi, yanarak ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 31.10.2025 01:43

İzmir’in Bornova ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. İlhan Ö. (63), eşiyle tartıştan sonra sinir krizi geçirip benzin dökerek otomobilini ateşe verdi. Alevler arasında kalan yaşlı adam, ağır yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İzmir'deki olay saat 22.10 sıralarında Barbaros Mahallesi 5454 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlhan Ö. (63), park halindeki aracını benzin dökerek ateşe verdi.

AĞIR YARALANDI

Meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan İlhan Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

EŞİYLE YAŞADIĞI SORUNLAR NEDENİYLE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlk incelemelere göre, İlhan Ö.'nün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu değerlendirildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

