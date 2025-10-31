İzmir’de aile içi kavga faciayla bitti! Sinir krizi geçirip otomobilini ateşe verdi, yanarak ağır yaralandı

İzmir'deki olay saat 22.10 sıralarında Barbaros Mahallesi 5454 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlhan Ö. (63), park halindeki aracını benzin dökerek ateşe verdi.
AĞIR YARALANDI
Meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan İlhan Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
EŞİYLE YAŞADIĞI SORUNLAR NEDENİYLE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlk incelemelere göre, İlhan Ö.'nün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu değerlendirildi.