İzmir’de akım faciası davasında 2 tahliye

İzmir'de geçtiğimiz 12 Temmuz'da İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) sağanak yağmurdan kaçarken sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili açılan davanın ikinci duruşması 3 gün sürdü. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13'ü tutuklu 42 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısı çıktığı 2. duruşmada ara karar açıklandı. Tutuklu yargılanan 13 sanıktan İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nda şube müdürü tutuklu sanık Ömer Karabilgin ile İZSU'da Kanalizasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Barış Koç'un devlet memuru olmaları gerekçesiyle dosyaları ayrıldı ve tahliye edildi.Ayrıca tutuksuz sanıklar Ali Hıdır Köseoğlu, Serdar Sadi, Gürkan Erdoğan ve Ezgi Nazaroğlu hakkında da devlet memuru olmaları gerekçesiyle izin alınması için dosyalarının ayrılmasına, izin alındıktan sonra soruşturmalarının devam etmesine, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verildi. 6 Ocak'ta bölgede keşif işlemlerinin yapılmasına ve o tarihe kadar delillerin karartılmaması ve gerekli önlemlerin alınması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon'a (Aykome) yazı yazılmasına, yurt dışında olması nedeniyle dinlenemeyen 1 tanığın olay mahallinde dinlenmesine, Özge Ceren Deniz'in öldüğünde nereye bastığının tespiti için bilirkişi raporunun hazırlanmasına da karar verildi.