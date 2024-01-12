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Giriş Tarihi: 12.1.2024 19:17

İzmir'de aranan şüphelilere yönelik operasyon: 2 firari hükümlü yakalandı

İzmir'de, aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. ile silah kaçakçılığından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., yakalandı.

DHA
İzmir’de aranan şüphelilere yönelik operasyon: 2 firari hükümlü yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.A.'nın kentte olduğunu belirledi.

İ.A.'nın saklandığı adrese, dün operasyon düzenlendi, İ.A. gözaltına alındı.

Polis ekipleri ayrıca, silah kaçakçılığından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H.A.'yı da aynı gün düzenlediği operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ve H.A., tutuklandı.

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İzmir'de aranan şüphelilere yönelik operasyon: 2 firari hükümlü yakalandı
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