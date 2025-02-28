İzmir’de ceza ve infaz koruma memurları konser verecek

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 2017'de İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz ve koruma memuru Kadir Bayrak tarafından kurulan Grup İKM, ilk konserini 2017 Şubat ayında vererek büyük beğeni topladı. Kısa sürede Türkiye'nin farklı ceza infaz kurumlarından müzikle ilgilenen infaz ve koruma memurlarının katılımıyla 26 kişiye ulaşan grup aralıksız 8 yıldır konserlerine devam ediyor. Grup İKM, Türkçe pop, Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve Rock müzik gibi geniş bir repertuarla sahneye çıkıyor. Grup İKM, ceza infaz kurumu çalışanlarının toplum nezdindeki tanınırlığını artırmayı ve önyargıları yıkmayı hedefliyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projeleriyle konserler düzenleyip klipler yayımlayarak kamuoyuna duyurular yapıyor.

OLUMLU İZLENİMLER BIRAKTI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Grup İKM birçok büyük organizasyonda yer alarak hem yerel hem de ulusal basında olumlu izlenimler bıraktı. 2020'de Çanakkale Zaferi için, 2021'de ise 30 Ağustos Zafer Bayramı için klipler hazırlayan grup, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Grup İKM, gelecekte daha geniş kitlelere hitap etmeyi ve kurumsal imaja katkı sağlamayı sürdürmeyi planlıyor.

MÜZİK DOLU KEYİFLİ BİR GECE

Grup İKM, 28 Şubat Cuma günü akşam saat 20.00'de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen ve Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde sahne alacak. Konserde Ege Üniversitesi öğrencileri ile yargı mensup ve çalışanlarının unutulmaz bir akşam yaşayacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak müzik yoluyla toplumsal önyargıları kırmaya çalışan Grup İKM, her geçen gün daha geniş kitlelere hitap etmeye devam ediyor.

Tüm organizasyonun İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldığı ve Ege Üniversitesinde sahnelenecek bu büyük konsere hazırlanan Grup İKM üyeleri, bir yandan müziğin sihirli gücüyle davetlilere keyifli dakikalar yaşatmayı, toplum nezdindeki tanınırlığını artırmayı ve önyargıları yıkmayı hedefliyor. Bu büyük konser, grup üyeleri için olduğu kadar izleyiciler için de unutulmaz özel bir deneyim olacak.