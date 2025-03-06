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Giriş Tarihi: 6.3.2025 11:38 Son Güncelleme: 6.3.2025 11:40

İzmir’de denize düşen otomobildeki genç öldü

İzmir'in Urla ilçesinde kontrolden çıkan otomobil denize düştü. Araçta bulunan 27 yaşındaki Ahmet Can Ceylan yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de denize düşen otomobildeki genç öldü

Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi Huzur Kampı yakınlarında denizde otomobil gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir İtfaiyesine bağlı dalgıç ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin içinde bir kişinin olduğunu tespit etti. Ekiplerce karaya çıkartılan 27 yaşındaki Ahmet Can Ceylan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedi, İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor.

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İzmir’de denize düşen otomobildeki genç öldü
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