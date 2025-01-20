İzmir’de devlet okulunda şampanyalı kutlama yapan öğretmenler görevden uzaklaştırıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nun geçtiğimiz Haziran ayın çekilen mezuniyet töreni görüntüleri kısa sürede hızla yayılarak gündem oldu. Öğrencilerin mezuniyet töreninde yaşananlar, olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ile aylar sonra ortaya çıktı.

ŞAMPANYA PATLATTIĞI ANLARA KAMERADA

Ortaokulun mezuniyet törenine ait görüntülerde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı anlar kaydedildi. Görüntüler, törende bulunan kişiler tarafından anbean kayda alındı.Görüntülerin aylar sonra ortaya çıkmasıyla veliler duruma tepki gösterdi. Veliler, okul bahçesinde şampanya patlatılmasının ve eğlencede alkollü içeceklerin yer almasının uygun olmadığını belirtti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Öte yandan, gündem olan görüntüler sonrası harekete geçen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma başlattı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın ardından görüntüdeki 6'sı öğretmen 4'ü okul idarecisi 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."