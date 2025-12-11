Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de feci kaza: Belediyenin çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 11.12.2025 17:57

İzmir in Kemalpaşa ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 60 yaşındaki Türkan Budak'a belediyenin çöp kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalan Budak feci şekilde hayatını kaybederken, araç sürücüsü A.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alindi

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, i.Y. (47) yönetimindeki Kemalpaşa Belediyesi'ne geçidinden karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki çop kamyonu , yaya Türkan Budak'a çarptı. Çarpmanin etkisiyle kamyonun altında kalan Budak, kanlar içerisinde kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Budak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, talihsiz kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı bir süre trafiğe kapatılırken, araç sürücüsü l.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

