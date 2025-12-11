İzmir’de feci kaza: Belediyenin çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti!

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Budak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, talihsiz kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı bir süre trafiğe kapatılırken, araç sürücüsü l.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.