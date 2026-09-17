İzmir’de feci kaza! Hatalı manevra yapan otomobil başka bir araca çarptı: Yaralılar var!

1'İ AĞIR 8 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada; sürücüler A.A. ve M.G. ile 35 BC 982 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan N.A. (10), M.A. (11) ve 35 DAJ 481 plakalı otomobildeki O.G. (17), K.G. (15), Ş.S. (42), U.S. (15) olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.