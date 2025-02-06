İzmir’de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları yönünde tespit bulunan, örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, emniyet mahrem imam kaydı bulunan, KHK ile kapatılan kurumda SGK kaydı olan, Banka Asya artan kaydı bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir merkezli Bayındır ve Manisa Akhisar ilçelerinde polis tarafından eş zamanlı baskınlar düzenledi. Düzenlenen baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.