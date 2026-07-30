İzmir’de film sahnelerini aratmayan olay! Deste deste paralar yola saçıldı: Vatandaşlar arabalarından inip…

PARALAR YOLA SAÇILDI

Rüzgarın da şiddetiyle savrulan binlerce liralık banknot, kısa sürede araçların arasına ve yola saçıldı. Paraların yola dağılmasıyla birlikte büyük panik yaşayan vatandaş, akan trafiğin ve geçen araçların arasında banknotları toplamaya çalıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar da şahsın yardımına koştu. Rüzgarın etkisiyle uçuşan paraların bir kısmı toplanırken, bir kısmı ise kayboldu.

Trafiği durdurdu, yola saçılan paralarını toplamaya çalıştı | Video