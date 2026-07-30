Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de film sahnelerini aratmayan olay! Deste deste paralar yola saçıldı: Vatandaşlar arabalarından inip…
Giriş Tarihi: 30.07.2026 16:05

İzmir’de film sahnelerini aratmayan olay! Deste deste paralar yola saçıldı: Vatandaşlar arabalarından inip…

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen olay film sahnelerini hatırlattı. Bir şahsın elinde taşıdığı destelerce parayı yol ortasında yere düşürmesi sonucu banknotlar rüzgarla birlikte etrafa saçıldı. Vatandaş panikle paralarını toplamaya çalışırken, trafikte bekleyen bazı sürücüler de araçlarından indi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
İzmir’de film sahnelerini aratmayan olay! Deste deste paralar yola saçıldı: Vatandaşlar arabalarından inip…
  • ABONE OL

Olay, Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde desteler halinde para taşıyan bir şahıs, yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada bir anda elindeki paraları yere düşürdü.

PARALAR YOLA SAÇILDI

Rüzgarın da şiddetiyle savrulan binlerce liralık banknot, kısa sürede araçların arasına ve yola saçıldı. Paraların yola dağılmasıyla birlikte büyük panik yaşayan vatandaş, akan trafiğin ve geçen araçların arasında banknotları toplamaya çalıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar da şahsın yardımına koştu. Rüzgarın etkisiyle uçuşan paraların bir kısmı toplanırken, bir kısmı ise kayboldu.

Trafiği durdurdu, yola saçılan paralarını toplamaya çalıştı | Video

O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Ne kadar paranın kayıp olduğu henüz netlik kazanmazken, yaşanan panik anları olay yerinden geçen Merve Tekatlı isimli vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #TORBALI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de film sahnelerini aratmayan olay! Deste deste paralar yola saçıldı: Vatandaşlar arabalarından inip…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA