İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" 2'inci gününde sürüyor

"DÜN YAKLAŞIK 60 BİN KİŞİ GELDİ"

Kadıoğlu, özellikle çocukları çok sevdiklerini, festivalde onlara hitap eden simülatör uçuşları yaptırdıklarını ifade etti. Festivale ilginin yoğun olduğunu dile getiren Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Türk Hava Kuvvetleri halkıyla bütünleşmiş bir kurumdur. Gençleri aramıza ve saflarımıza bekliyoruz. Kol ve kanat arkadaşlığımıza bekliyoruz. Onların içinden bilekli ve yürekli pilotların çıkacağına inanıyoruz. Ülkemizi korumak için bizlerle birlikte bütünleşeceklerini ümit ediyoruz. Geleceğimize yatırım yapıyoruz. Dün yaklaşık 60 bin kişi geldi. Bugün belki biraz daha fazlası gelir. Pazar günü daha fazla insanımız boşa çıkıyor. Cumartesi günü yaptığımız faaliyetleri basın yoluyla halkımıza ulaştırma zenginliğine kavuşulduğu için daha fazla farkındalık oluşacağı, buraya akın teşkil edeceğini tahmin ediyoruz. Basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz."