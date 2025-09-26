İzmir’de kabus şimdilik bitti... Karşıyaka ve Çiğli’de işçiler iş başı yaptı

Karşıyaka Belediyesi'nin, işyerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasına sunduğu yeni ödeme takviminin sendika tarafından kabul edilmesi ile birlikte işçiler dün akşam saatlerinde 3 günlük aranın ardından iş başı yaptı. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile eylemin sona erdiğini, işçilerin iş başı yaptığını açıkladı. Başkanın açıklaması ile birlikte ilçe genelinde ekipler cadde ve sokaklarda biriken çöpleri toplamaya başladı.

ÇİĞLİ'DE İŞÇİ ALACAKLARI BORÇLA ÖDENECEK

Diğer bir gelişme ise Çiğli'de yaşandı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, önceki gün borçlanma talebi ile belediye meclisini acil toplantıya çağırdı. Cumhur ittifakı meclis üyeleri borçlanma yolu işe işçi alacaklarının ödenecek olmasını protesto ederek toplantıya katılmadı. Belediye Meclisinde 45 milyon liralık borçlanmaya ilişkin önerge önce komisyonlara sevk edildi. Ardından da CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Yaşanan bu gelişme sonrası belediyede örgütlü sendika eylemi sona erdirdi. Eylemin sona ermesi ile birlikte belediyeye ait temizlik işleri ekipleri de ilçenin cadde ve sokaklarında biriken çöpleri bulundukları yerden kaldırmaya başladı.

BAKANLIK ONAYI GEREKİYOR

Çiğli'de personel alacaklarının bankalardan çekilecek kredi ile ödenecek olması tartışma yarattı. Çiğli Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Kaner yasa ve yönetmeliklere dikkat çekti. Belediyelerin, bütçelerinin en fazla yüzde 10'una kadar olan borçlanmaları meclis kararı ile yapabildiğini hatırlatan Özgür Kaner: "Eğer borçlanma oranı yıl içinde bütçenin yüzde 10'unu aşarsa kredi için meclis kararı almak yeterli olmuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı gerekiyor. Çiğli'de de yıl içindeki borçlanma oranı bütçenin yüzde 10'unu geçmiş durumda. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın bankalardan kredi çekebilmesi için bakanlıktan da onay alması gerekiyor." Dedi.

ÇİĞLİ HALKI BU GÖRÜNTÜLERİ HAK ETMİYOR

Çöpün son zamanlarda Çiğli'nin makus kaderi haline geldiğini belirten Kaner: "Biz Çiğli ilçe sınırları içinde yer alan Harmandalı Çöplüğü sorununun bir an önce çözüme kavuşmasını beklerken maaşlarını alamayan işçilerin iş bırakması ile Çiğli'deki tüm cadde ve sokaklar resmen Harmandalı Çöplüğünü dönüştü. İlçemizde halk sağlığını tehdit eden bir durum yaşanmakta." Diye konuştu.

ÇİĞLİ HALKI BÖYLE ZULÜM GÖRMEDİ

Yaşananların Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın yönetim anlayışından ve beceriksizliğinden kaynaklandığını öne süren Kaner: "Maalesef çöp eylemlerinin iki üç ayda bir tekrarlanıyor olması ilçe halkında büyük rahatsızlık yaratmış durumda. Bu eylemler resmen halk için zulmü dönüşmüş durumda. Maalesef Çiğli Belediyesi en basit hizmetlerden birisi olan çöp toplama işini dahi yapamıyor. Bu da ilçemizde kısa aralıklarla istenmedik görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Yıllarca Harmandalı Çöplüğünün kahrını çeken Çiğli halkı artık çöple anılmak istemiyor. Çiğli halkı diğer kentlerde olduğu gibi insansa yaşamak istiyor." Diye konuştu.