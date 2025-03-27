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Giriş Tarihi: 27.3.2025 09:17 Son Güncelleme: 27.3.2025 09:21

İzmir’de kaçırdıkları gencin ailesinden 25 bin lira fidye istediler

İzmir'in Karabağlar ilçesinden kaçırdıkları 22 yaşındaki O.T. isimli genç, çete üyeleri tarafından Manisa'nın Yunusemre ilçesine getirildi. O.T.’nin babasından da 25 bin TL fidye isteyen çete, Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla çökertildi. Çete üyesi 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de kaçırdıkları gencin ailesinden 25 bin lira fidye istediler

22 yaşındaki O.T., İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce zorla bir araca bindirilerek Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir bağ evine götürüldü. Şüpheliler, O.T.'nin eşyalarını gasbettikten sonra babasını arayarak 25 bin TL fidye talebinde bulundu. Daha sonra serbest kalan O.T., olayın ardından polise başvurarak şikayetçi oldu.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin T.Y.D. (34), M.K. (26), O.Ö. (28) ve Ö.Y. (28) olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İzmir’de kaçırdıkları gencin ailesinden 25 bin lira fidye istediler
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