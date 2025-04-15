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Giriş Tarihi: 15.4.2025 14:21 Son Güncelleme: 15.4.2025 14:22

İzmir'de kahvehanedeki kavga cinayetle bitti

İzmir'de bir kahvehanede çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 21 yaşındaki A.A. yanındaki tabancayla 44 yaşındaki Şeyhmus Akın’ı başından vurarak öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan A.A. namus yüzünden cinayeti işlediğini itiraf etti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de kahvehanedeki kavga cinayetle bitti

Olay 13 Nisan Pazar akşamı saat 19.30 sıralarında Birinci Kadriye Mahallesi 628 sokakta bulunan kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre başında bir kaskla kahvehaneye gelen A.A. (21), yanında getirdiği tabancayla orada bulunan Şeyhmus Akın'ı (44) başından vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Akın, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Şeyhmus Akın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi. Olayı gerçekleştiren şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte emniyete giderek teslim oldu. A.A.'nın buradaki ifadesinde, olayı namus meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İzmir'de kahvehanedeki kavga cinayetle bitti
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