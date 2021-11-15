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Giriş Tarihi: 15.11.2021 01:34

İzmir'de kan donduran olay! Sokak ortasında kanlı hesaplaşma

İHA
İzmir’de kan donduran olay! Sokak ortasında kanlı hesaplaşma

İzmir'den gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. Bornova ilçesinde kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs, hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İzmir'deki kan donduran olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 1732 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 1733/1 Sokak'ta oturan Şerafettin Delibaş'ın (49) evinin yakınına araçla gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler ile yanlarına çağırdıkları Delibaş arasında bir süre konuşma geçti.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Konuşmanın tartışmaya dönmesinin ardından silahla açılan ateş sonucu Delibaş göğsünden vurularak kanlar içerisinde yere yıkıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki Şerafettin Delibaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Delibaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken, savcının incelemesinin ardından Delibaş'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından araçla kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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İzmir'de kan donduran olay! Sokak ortasında kanlı hesaplaşma
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