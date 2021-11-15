İzmir’de kan donduran olay! Sokak ortasında kanlı hesaplaşma

İzmir'deki kan donduran olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 1732 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 1733/1 Sokak'ta oturan Şerafettin Delibaş'ın (49) evinin yakınına araçla gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler ile yanlarına çağırdıkları Delibaş arasında bir süre konuşma geçti.