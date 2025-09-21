Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de korkunç kaza! Eşya taşınırken Ebrar’ın üzerine düşen koltuk ölümüne neden oldu
Giriş Tarihi: 21.9.2025 12:12 Son Güncelleme: 21.9.2025 12:20

İzmir’de eşya taşınırken nakliye asansöründen düşen koltuk 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ın (9) üzerine düştü. Korkunç olayda küçük Ebrar kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, bu sırada apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. H.Y.'nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanları A.H.M, E.G. ve M.G. gözaltına alındı.

