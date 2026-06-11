İzmir’de korkunç olay! İki grup kız meselesi yüzünden karşı karşıya geldi: 15 yaşındaki Ayaz başından vurularak katledildi!

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı çalışma başlatıldı. Ekiplerin kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, olayla bağlantılı Ayaz Çumru dışında 4'ü çocuk olmak üzere toplam 13 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tamamı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

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