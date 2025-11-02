İzmir’de lise öğrencisi hayatını kaybetti | Öldüren karışım: Enerji ve alkol!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saat 20.00 sıralarında mekanda fenalaşan Alp Sirek, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Alp kurtarılamadı.