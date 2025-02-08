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Giriş Tarihi: 8.2.2025 09:57 Son Güncelleme: 8.2.2025 09:57

İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını: 7 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bornova ilçesinde fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda 15 kadın kurtarılırken, 7 şüpheli ise tutuklandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını: 7 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ederek kadınları fuhuşa zorladıkları belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak ve Suç Analiz Merkezi büro amirlikleri ekipleri, Bornova'da masaj salonlarında 15 kadına tehdit ve şantaj yoluyla fuhuş yaptıran şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda örgütün ele başılığını yapan C.E'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, dijital materyaller, ajanda, cinsel içerikli ürünler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. C.E'nin de aralarında bulunduğu 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını: 7 tutuklama
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