Giriş Tarihi: 18.9.2025 22:04

İzmir'in Gaziemir ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

DHA
Yangın, saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde faaliyette bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Fabrikadan yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAYGIN HIZLA YAYILDI

Fabrikadaki ahşap ve yanıcı maddeler nedeniyle yangın hızla yayıldı. Metrelerce yükselen alevler, şehrin birçok bölgesinden de görüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de mobilya fabrikasında yangın! Ekipler alevlere müdahale ediyor
