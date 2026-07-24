İzmir’de motosikletliye kasten çarpıp kaçtı: Vicdansız o sürücüye 180 bin TL ceza yazıldı

180 BİN TL CEZA; EHLİYETE VE ARACA EL KONULDU

Trafik güvenliğini hiçe sayarak hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye atan sürücü S.D. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4. maddesi kapsamında sürücü S.D.'ye 180 bin TL idari para cezası kesildi. Şahsın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Öte yandan, şüpheli S.D. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 179/2. maddesinde yer alan "Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak" suçu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör