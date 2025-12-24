İzmir’de öğrenciler birbirine girdi: Sokak savaş alanına döndü!

Akılalmaz olay, bugün öğleden sonra Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki öğrenci grubu arasında başlayan tartışma, kısa sürede alevlenerek toplu kavgaya dönüştü. Onlarca öğrencinin birbirine girdiği kavgada, gençler sokak ortasında tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı.



VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ

Mahallede paniğe yol açan o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. Görüntülerde; kalabalık grubun birbirini darp ettiği, saldırdığı görüldü.