İzmir’de öğrenciler birbirine girdi: Sokak savaş alanına döndü!

Giriş Tarihi: 24.12.2025 16:38

İzmir’in Buca ilçesinde öğrenciler arasında çıkan ve onlarca gencin dahil olduğu tekme tokatlı kavga, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay anı vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Akılalmaz olay, bugün öğleden sonra Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki öğrenci grubu arasında başlayan tartışma, kısa sürede alevlenerek toplu kavgaya dönüştü. Onlarca öğrencinin birbirine girdiği kavgada, gençler sokak ortasında tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı.

VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ

Mahallede paniğe yol açan o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. Görüntülerde; kalabalık grubun birbirini darp ettiği, saldırdığı görüldü.

