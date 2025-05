İzmir’de öldüren kumpir olayında 20 yıl hapis istendi!

Soruşturma kapsamında Servet Polat'ın yediği kumpirde ölüme neden olan salmonella bakterisi belirlendi. Tutuklu işletme sahibi N.D. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar, 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti suçu' nedeniyle 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İşletme sahibi N.D. toplamda 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. İddianame İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. N.D. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Olay, 28 Aralık'ta meydana geldi. Servet Polat, beraberinde kızı Bahar Zeyrek ve 11 yaşındaki torunu Gökhan Zeyrek ile Buca ilçesi Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yedi. Kusma ve ishal nedeniyle rahatsızlanan aile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Servet Polat'ın 30 Aralık günü saat 04.00'te evinde ölü bulunması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi N.D., çıkarıldığı hakimlikçe 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Öte yandan, N.D.'nin işlettiği iş yerinden kumpir yedikten sonra rahatsızlandığını belirten 4 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kızı ve torunu ile yediği kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden Servet Polat'ın (60) ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. Soruşturma kapsamında Servet Polat'ın yediği kumpirde ölüme neden olan salmonella bakterisi belirlendi.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Tutuklu işletme sahibi N.D. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar, 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti suçu' nedeniyle 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İşletme sahibi N.D. toplamda 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. İddianame İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. N.D. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.