İzmir’de ’omuz atma’ kavgası: 1 ölü!

Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Furkan Can Soyata, ambulansla kaldırıldığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.K. ve F.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.