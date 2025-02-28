İzmir’de ormanda saklanan şüpheli jandarmaya yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürme dahil bir çok suçtan aranan S.G.'nin, Menemen ilçesi Asarlık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda saklandığını tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, belirlenen noktaya giderek gerçekleştirilen operasyonla zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Ormanlık alanda kendisine sığınak oluşturduğu görülen S.G.'nin bulunduğu çadırda, 51 adet uyuşturucu nitelikli hap da ele geçirildi. "Bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırma veya yakalanmamak amacıyla kasten adam öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 24 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenilen S.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.