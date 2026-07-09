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Giriş Tarihi: 9.07.2026 19:32 Son Güncelleme: 9.07.2026 19:47

İzmir’de sokak ortasında maganda dehşeti: Tüfekle ateş açtılar!

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, 2 şüpheli bir işletmeye silahlı saldırı düzenledi ve sokak ortasında tüfekle art arda ateş açtı. Düzenlenen operasyonla saldırganlar kıskıvrak yakalanırken, sokaktaki dehşet anları kameraya yansıdı.

İHA Yaşam
İzmir’de sokak ortasında maganda dehşeti: Tüfekle ateş açtılar!
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Olay, Konak ilçesi Üçyol Bayramyeri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları değerlendirilen bir işletmeyi hedef alan grup, sokak ortasında adeta dehşet saçtı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedilen görüntülerde; ellerinde pompalı tüfek ve bıçaklar bulunan saldırganların sokak ortasında ilerlediği, tüfekleri doğrultarak art arda ateş açtığı anlar yer aldı.

Sokaktaki büyük paniğe aldırış etmeyen saldırganların, eylemi gerçekleştirdikten sonra ellerindeki silahlarla birlikte koşarak olay yerinden kaçması da saniye saniye kameralara yansıdı.

İzmir'de maganda dehşeti!

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ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili başlatılan geniş çaplı çalışmalar kapsamında, sokak ortasında terör estiren şüphelilerin izi kısa sürede tespit edildi.

M.Z. (55) ve B.K. (51) isimli şüpheliler suçta kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ile birlikte gözaltına alındı.

#İZMİR #KONAK

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İzmir’de sokak ortasında maganda dehşeti: Tüfekle ateş açtılar!
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