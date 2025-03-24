İzmir’de taksiciyi gasp anı kamerada: Silahla gasp edip kaçtı!

Olay, dün akşam saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. Eşrefpaşa semtinden Tayfun Özişçiler'in (55) kullandığı tassiye binen şüpheli arka koltuğa geçti. Bayraklı'ya gitmek istediğini söyleyen şüpheli ardından şoför koltuğunun arkasına yanaştı. Yolculuk sırasında şoförün başına silah dayayan şüpheli tüm paraları alıp kaçtı. Canını kurtardığına sevinen Özişçiler, aracıyla olay yerinden hızla uzaklaşıp polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Yaşanan korku dolu anlar ise taksinin kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde saldırganın araca bindiği, daha sonra şoförün arka kısmına geçtiği, sürücünün başına tabancayı dayayarak paralarını aldığı ve yanına gelmek için araçtan indiğinde sürücünün hızla kaçtığı anlar yer aldı. Öte yandan saldırganın, 'Çocuğum için yapıyorum' diyerek gasp olayını gerçekleştirdiği ve taksi sürücüsünün korkuyla 'Yeni başladım işe bu kadar param var' diyerek paralarını vermesi de görüntülere yansıdı.

BÜYÜK KORKU YAŞADIM

Tayfun Özişçiler, "Akşam saat 22.30 civarı İzmir Park'tan aldım yolcuyu. Soğukkuyu'ya gideceğini söyledi. Oraya gittikten sonra ara sokağa girdik. Daha sonra birden arkamdan saldırdı ve cebimdeki paraları istedi. Benim de direnecek gücüm yoktu ve verdim paraları. Oğlum için çalıyorum, onun için alıyorum dedi. Büyük bir korku yaşadım.