İzmir’de trafikte ambulansa ateş eden maganda tutuklandı

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne önceki gün giden özel bir kuruma ait ambulansa, Refik Şevket İnce Mahallesi 2148/11 Sokak'ta U.Ü. (32) tarafından tabancayla ateş edildi. U.Ü. olayın ardından otomobiliyle olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli U.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli U.Ü., ifadesinde ambulans görevlilerinin kendisine trafikte saldırdığını, bu nedenle silahını ateşlediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Ü., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.